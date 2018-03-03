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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Товарищеский матч Германия - Россия может пройти в Лейпциге
Товарищеский матч Германия – Россия, который должен состояться 15 ноября, может пройти в Лейпциге, передает "Спорт день за днем".
"У нас сложились очень теплые отношения с российским футболом. В мае наши молодые игроки отправятся на товарищескую игру в Волгоград.
Мы очень рады, что вскоре после чемпионата мира проведем один из первых товарищеских матчей со сборной России. Матч Германия – Россия может пройти, согласно последним планам, в Лейпциге", – рассказал вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох.
"У нас сложились очень теплые отношения с российским футболом. В мае наши молодые игроки отправятся на товарищескую игру в Волгоград.
Мы очень рады, что вскоре после чемпионата мира проведем один из первых товарищеских матчей со сборной России. Матч Германия – Россия может пройти, согласно последним планам, в Лейпциге", – рассказал вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох.
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