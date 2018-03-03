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Товарищеский матч Германия - Россия может пройти в Лейпциге

Товарищеский матч Германия – Россия, который должен состояться 15 ноября, может пройти в Лейпциге, передает "Спорт день за днем".

"У нас сложились очень теплые отношения с российским футболом. В мае наши молодые игроки отправятся на товарищескую игру в Волгоград.

Мы очень рады, что вскоре после чемпионата мира проведем один из первых товарищеских матчей со сборной России. Матч Германия – Россия может пройти, согласно последним планам, в Лейпциге", – рассказал вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох.
Теги: Сборная России Сборная Германии
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