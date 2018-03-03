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Леонид Слуцкий: для Мусы это прекрасный шанс реабилитировать карьеру перед ЧМ-2018

Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, посетивший матч 21-го тура РФПЛ против "Урала", высказался относительно возвращения нападающего Ахмеда Мусы.

"Я очень рад, что Муса вернулся. Думаю, и для нашего клуба это прекрасная возможность заработать большее количество очков и забить больше голов.

Но и для Мусы это прекрасный шанс реабилитировать свою карьеру перед чемпионатом мира и получить новый глоток свежего воздуха", – передает слова Слуцкого официальный сайт ЦСКА.
Теги: Слуцкий Муса ЦСКА
Сегодня, 14:45
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