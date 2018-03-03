"Манчестер Сити" оштрафован за неподобающее поведение своих игроков

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала "Манчестер Сити" за поведение игроков команды, информирует The Sun."Горожане" получили штраф на 50 тысяч фунтов стерлингов за то, что в матче Кубка Англии против "Уигана" (0:1) судья показал красную карточку игроку Фабиану Делфу, после чего игроки "Манчестер Сити" стали спорить с главным арбитром.