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"Локомотив" обыграл "Спартак" в молодежном первенстве

В матче 21-го тура молодежного чемпионата "Локомотив" добился победы над "Спартаком".

Молодежное первенство. 21 тур

"Локомотив" – "Спартак" - 3:2

Голы: Цаллагов, 7, Андрюхин, 14 (авто.), Миронов, 53, 73, Бакаев, 86

"Локомотив": Лобанцев, Магкеев, Шигорев, Гюрджан, Андрюхин (Кольтяпин, 40), Жёлтиков (Уткин, 60), Глушков, Карапузов, Миронов, Рубцов (Вагабов, 45), Цаллагов

"Спартак": Аверкиев, Воропаев, Миронов, Актисов, Иванов, Володкин, Калачевский, Бакаев, Орехов, Лопатин, Прошляков

Предупреждения: Магкеев, 28
Теги: Локомотив Спартак
Сегодня, 14:58
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№5 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 15:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Clover
Цитата: pfkegjbl 2
Только и остаётся в приметы верить.

Подпись видишь? Тоже много орали, что нам только в приметы верить. Завтра юбочку покрасивей надень

Это ж надо быть таким дебилом, что бы в 21 веке в приметы всякие верить))
Может ты ещё веришь во вред ГМО, в рептилоидов, планету Нибиру и доброго еврейского Яхве?))


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№4 Написал: Яamon (Сегодня, 15:17) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
завтра повторить необходимо
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 15:11) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: pfkegjbl 2
Только и остаётся в приметы верить.

Подпись видишь? Тоже много орали, что нам только в приметы верить. Завтра юбочку покрасивей надень


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 15:09) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Clover
Вторая примета, что завтра выиграем) Первая - прогноз Бубна

Только и остаётся в приметы верить. Как бабки на лавочке.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (10)
online

Вторая примета, что завтра выиграем) Первая - прогноз Бубна


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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