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Василий Уткин: игра ЦСКА – это пытка

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА – "Урал" (1:0).

"Игра ЦСКА – это пытка. Пытуемый – соперник – сдается. Смотреть на это – ад", – написал Уткин в твиттере.
Теги: Уткин ЦСКА Урал
Вчера, 23:38
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№7 Написал: priba Москва (Сегодня, 01:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Правдоруб
Хоть один человек медийный не боится говорить правду о гинеровском легионе с банановых островов... Тошнотворное убожество с автобусами и противоречивыми победами... Но столичная ангажированная пресса предпочитает говорить о оборонительном футболе "Рубина", не видя его живьем, или о грубости "Амкара" и, вновь вспыхнувшей популярности (к сожалению не из-за результатов) "Ростова"... из-за нового тренера Карпина, ничего еще не добившегося в своей тренерской карьере.. Спасибо, Василий за объективность !


Абсолтно согласен. В том числе и с Уткиным. Смотреть ЦСКА мучиние.... чего я и не делаю) Сукотища страшная.
Регистрация: 23.08.2015 [жалоба]
№6 Написал: oyster (Сегодня, 00:45) #
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Васютка -это ты?
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 00:39) #
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Болеет за:
«Рубин»
oyster,
Известный в прошлом футбольный судья Валерий Бутенко прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Рубина» в матче с ЦСКА (1:2).
- "...Судья был на поле, ближе к моменту и увидел, что нарушение на нападающем ЦСКА все таки было. Как он решил, так оно и было. Возражений... Хотя возражения были со стороны игроков. Мнений много, а судья один.
В моменте, возникшем уже в штрафной площади ЦСКА, где была борьба между нападающим и защитником, считаю, что судья должен был назначить пенальти и в ворота армейцев. Судья принимает решение быстрое, в доли секунды, поэтому его можно понять. Но хочется, чтобы судья принимал верное решение, и был последовательным на протяжении всей игры.."

oyster,
И еще убийственные для здравого смысла, пояснения главного по судьям в РФПЛ, БУТЕНКО и оправдания предвзятого судейства арбитров в пользу соперников Казани, унижавших беспределом осенью "Рубин".. Смешно и грустно, читать подобные его умозаключения:

"...На 75-й минуте полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил первую желтую карточку за фол на защитнике "Рубина" Морице Бауэре. На 81-й минуте хавбек вновь нарушил правила на игроке "Рубина", но избежал наказания. Второй момент был пожирнее, но судья не имел права удалять армейца, потому что в первом эпизоде Кучаев просто погорячился" (!!!)
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 00:31) #
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жирная свинья опять пытается на себя внимание обратить
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: oyster (Сегодня, 00:29) #
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Пытка - это потуги уткина в сартире...уткину нужна утка
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 00:20) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
Хоть один человек медийный не боится говорить правду о гинеровском легионе с банановых островов... Тошнотворное убожество с автобусами и противоречивыми победами... Но столичная ангажированная пресса предпочитает говорить о оборонительном футболе "Рубина", не видя его живьем, или о грубости "Амкара" и, вновь вспыхнувшей популярности (к сожалению не из-за результатов) "Ростова"... из-за нового тренера Карпина, ничего еще не добившегося в своей тренерской карьере.. Спасибо, Василий за объективность !
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 23:46) #
  • +2
  •  (4)

tut soglasen! igrali nikak!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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