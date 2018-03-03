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Голы Салаха и Мане принесли "Ливерпулю" победу над "Ньюкаслом"

"Ливерпуль" дома победил "Ньюкасл Юнайтед" в 29-м АПЛ.

Чемпионат Англии

29 тур

"Ливерпуль" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:0

Гол: Салах, 40, Мане, 56

"Ливерпуль": Кариус, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнольд, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 79), Джан, Салах, Фирмино (Матип, 88), Мане (Лаллана, 74)

"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин, Дамметт, Ласcеллс, Лежён, Мерино, Атсу, Диаме, Мёрфи (Перес, 85), Кенеди, Гейл (Хоселу, 66)
Теги: Ливерпуль Эвертон
Вчера, 23:08
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:21) #
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Болеет за:
«Локомотив»
В Англии судьи сами решают, сколько голов можно забивать Ливерпулю.
Добав. время и Салах выходит один на вратаря и его сбивают на линии или чуть раньше штрафной - удаление игрока Ньюкасла, фиг то там. Играйте, дальше.
Клопп, как конь Юлий, скакал у кромки поля.
Это конечно пипец, а мы на наших грешим, которые забывают за две желтые красную показать.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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