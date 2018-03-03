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Унаи Эмери: "ПСЖ" готов к матчу с "Реалом"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы над "Труа" (2:0) в 28-ом туре Лиги отметил, что команда готова к матчу с "Реалом".

"Это был важный матч. Мы одержали две победы подряд. Нам удалось сохранить концентрацию, показать свой настоящий уровень игры. Мы не предоставили сопернику никаких возможностей, закрыли все пути к воротам. Мы готовы к матчу во вторник", - цитирует Эмери TMW.
Теги: Эмери ПСЖ Реал
Вчера, 23:59
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