Унаи Эмери: "ПСЖ" готов к матчу с "Реалом"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы над "Труа" (2:0) в 28-ом туре Лиги отметил, что команда готова к матчу с "Реалом"."Это был важный матч. Мы одержали две победы подряд. Нам удалось сохранить концентрацию, показать свой настоящий уровень игры. Мы не предоставили сопернику никаких возможностей, закрыли все пути к воротам. Мы готовы к матчу во вторник", - цитирует Эмери TMW.