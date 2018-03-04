Дмитрий Парфенов: дорога на матч со "СКА-Хабаровск" заняла 27 часов

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мнением о матче 21-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0).- Думаю, это дорога. У нас дорога сюда заняла 27 часов. Терпели, никому об этом не говорили.- Это другой вопрос. Надо ребят поблагодарить - у нас есть команда, коллектив. Да, где-то чуть-чуть нам повезло, но выполняли то, что требовалось, и контролировали ход матча.