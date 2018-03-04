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Дмитрий Парфенов: дорога на матч со "СКА-Хабаровск" заняла 27 часов

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мнением о матче 21-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0).

- С чем связано вялое начало матча?

- Думаю, это дорога. У нас дорога сюда заняла 27 часов. Терпели, никому об этом не говорили.

- Как добирались?

- Это другой вопрос. Надо ребят поблагодарить - у нас есть команда, коллектив. Да, где-то чуть-чуть нам повезло, но выполняли то, что требовалось, и контролировали ход матча.
Теги: Парфенов СКА-Хабаровск Тосно
Сегодня, 13:30
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№1 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 13:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
им проще в Китайской Лиге играть
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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