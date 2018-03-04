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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Парфенов: дорога на матч со "СКА-Хабаровск" заняла 27 часов
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мнением о матче 21-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0).
- С чем связано вялое начало матча?
- Думаю, это дорога. У нас дорога сюда заняла 27 часов. Терпели, никому об этом не говорили.
- Как добирались?
- Это другой вопрос. Надо ребят поблагодарить - у нас есть команда, коллектив. Да, где-то чуть-чуть нам повезло, но выполняли то, что требовалось, и контролировали ход матча.
- С чем связано вялое начало матча?
- Думаю, это дорога. У нас дорога сюда заняла 27 часов. Терпели, никому об этом не говорили.
- Как добирались?
- Это другой вопрос. Надо ребят поблагодарить - у нас есть команда, коллектив. Да, где-то чуть-чуть нам повезло, но выполняли то, что требовалось, и контролировали ход матча.
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