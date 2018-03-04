Матч "Арсенал" - "Ахмат" состоится сегодня, несмотря на снегопад

Матч 21-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Ахмат" состоится сегодня, как и было запланировано. Об этом сообщает пресс-служба туляков в твиттере."Вчера в Туле был снегопад, но матч "Арсенал" - "Ахмат" состоится! Такое решение принято на предматчевом совещании. Техника работает, поле и стадион готовят к матчу", - говорится в сообщении "Арсенала".