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Матч "Арсенал" - "Ахмат" состоится сегодня, несмотря на снегопад

Матч 21-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Ахмат" состоится сегодня, как и было запланировано. Об этом сообщает пресс-служба туляков в твиттере.

"Вчера в Туле был снегопад, но матч "Арсенал" - "Ахмат" состоится! Такое решение принято на предматчевом совещании. Техника работает, поле и стадион готовят к матчу", - говорится в сообщении "Арсенала".
Теги: Арсенал Тула Ахмат
Сегодня, 14:09
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Главное, чтобы такого безобразного газона как со Спартаком не было.
Иначе, нужно переносить, футбол ведь вроде для болельщиков, не.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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