Защитник "Фиорентины" Давиде Астори умер во сне

Защитник "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори сегодня утром был найден мёртвым в гостиничном номере в Удине, где сегодня должен состояться матч с "Удинезе", сообщает пресс-служба клуба.31-летний игрок умер во сне."Фиорентина" глубоко потрясена и вынуждена объявить, что наш капитан Давиде Астори умер. Учитывая весь ужас и деликатность этой ситуации, мы взываем СМИ к проявлению человечности – в первую очередь в знак уважения к его семье", — говорится в сообщении клуба.