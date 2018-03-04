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Защитник "Фиорентины" Давиде Астори умер во сне

Защитник "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори сегодня утром был найден мёртвым в гостиничном номере в Удине, где сегодня должен состояться матч с "Удинезе", сообщает пресс-служба клуба.

31-летний игрок умер во сне.

"Фиорентина" глубоко потрясена и вынуждена объявить, что наш капитан Давиде Астори умер. Учитывая весь ужас и деликатность этой ситуации, мы взываем СМИ к проявлению человечности – в первую очередь в знак уважения к его семье", — говорится в сообщении клуба.
Теги: Фиорентина
Сегодня, 14:30
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№18 Написал: Климак 32 (Сегодня, 15:18) #
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online

Ужас. Земля пухом


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№17 Написал: pri3rak1 (Сегодня, 15:06) #
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online

соболезнования
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№16 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 15:00) #
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Какой кошмар.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007 [жалоба]
№15 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 14:59) #
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Болеет за:
«Уфа»
Пусть земля будет пухом.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№14 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:56) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Соболезнования близким и команде... Ужасная новость... Всего 31 год...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№13 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 14:56) #
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Как так то ? ((( ужс
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 14:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
во сне так и остался...земля пухом
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 14:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
это совсем не анаболики...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
какая жесть.соболезнования


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Красно белые телочки испугались мороза.
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№9 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:41) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хороший был игрок. Сердце, видимо.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:39) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Спартак его вроде бы хотел подписать.
Такая вот судьба у человека. RIP.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Clover (Сегодня, 14:38) #
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online

flushed


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
хренасебе...земля пухом


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 14:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Полный п...ц
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 14:35) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Жестоко. Вечная память!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:32) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Кошмар, 31 год всего...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 14:31) #
  • +3
  •  (5)

пздц, классный игрок был, земля пухом
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 14:31) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ужас, светлая память хорошему футболисту.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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