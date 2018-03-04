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Матч между "Удинезе" и "Фиорентиной" перенесен из-за смерти Астори

Матч чемпионата Италии между "Удинезе" и "Фиорентиной" был перенесен из-за скоропостижной смерти капитана флорентийцев Давиде Астори.

Сегодня стало известно, что хавбек скончался во сне в возрасте 31 года.
Теги: Удинезе Фиорентина
Сегодня, 14:37
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Достойное решение.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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