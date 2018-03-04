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Все сегодняшние матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти Астори

Сегодняшние матчи 27-го тура чемпионата Италии перенесены на другую дату.

Причиной стала смерть капитана "Фиорентины" Давиде Астори, который скончался во сне в возрасте 31 года.
Сегодня, 15:04
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№1 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
траур мог коснуться и Спартака
мои соболезнования Итальянским болельщикам
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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