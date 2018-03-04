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Матч "Локомотив" - "Спартак" могут отменить из-за снегопада

Футбольный комментатор Константин Генич сообщил, что матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" — "Спартак" может быть перенесён.

"Говорят, что в 15:00-15:30 будут решать, играть или нет. Типа снегопад усиливается", - написал Генич в твиттере.
Теги: Генич Локомотив Спартак
Сегодня, 15:18
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№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:24) #
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Болеет за:
«Терек»
Кому интересен матч уровня ПФЛ? Правильное решение об отмене, ещё бы на ТВ не показывали и я бы был очень счастлив.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
А у нас в любую погоду можно играть!!!

бабушки очень рады сему факту.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А у нас в любую погоду можно играть!!!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ха -ха-ха


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 15:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну и правильно)))))


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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