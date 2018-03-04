Матч "Локомотив" - "Спартак" могут отменить из-за снегопада

Футбольный комментатор Константин Генич сообщил, что матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" — "Спартак" может быть перенесён."Говорят, что в 15:00-15:30 будут решать, играть или нет. Типа снегопад усиливается", - написал Генич в твиттере.