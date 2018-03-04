Гол в ворота "Атлетико" стал для Месси 600-м в карьере (видео)

Какой же GOAT, просто нереал. pic.twitter.com/5IHX54fHLy — Виталий Суворов (@vitalysuvorov) March 4, 2018

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси очередным голом со штрафного принёс победу своей команде в матче с "Атлетико". Благодаря этому успеху каталонцы увеличили отрыв от мадридцев до 8 очков, а для самого Месси этот гол стал юбилейным 600-м в карьере. Для достижения этой отметки Лео потребовалось провести 747 матчей.За "Барселону" Месси забил свой 539-й гол, ещё 61 он забил в футболке сборной Аргентины.Также Месси упрочил лидерство в бомбардирской гонке примеры: на его счету теперь 24 гола после 27 туров. Его ближайший преследователь Луис Суарес забил 20.