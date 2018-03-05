Новости партнеров

Снегопад, мороз и дерби. О том, что происходило на матче "Локомотив" - "Спартак"

Всё, что окружало главный матч этой весны, и о чём говорили футболисты после него - в репортаже Rusfootball.info

Снегопад, мороз и дерби. О том, что происходило на матче "Локомотив" - "Спартак"

С тревогой разговаривали о погоде ещё накануне игры. На Москву надвигался снегопад, и после недавно отменённой встречи "Крыльев" и "Спартака" зрели опасения, что и этот матч может не состояться. Этого, конечно, не хотелось никому, - слишком уж долго мы ждали этого матча, предвкушали его и лелеяли собственные надежды.

С утра Москву действительно засыпало, но основное внимание футбольной общественности переместилось уже на другой вопрос. Как сообщила Фратрия (фанатское объединения болельщиков "Спартака"), президент "Локомотива" лично запретил "красно-белым" устраивать на дерби перфоманс.



Прозвучало это действительно странно. Илья Геркус деятель любопытный, но вот самодуром его назвать точно не получится. В интернете начались истерики поклонников "красно-белых". Что тут надо объяснять, если сама Фратрия выложила эту запись под хештегом "ФутболДляФанатов".

Всё бы ничего, только в матче первого круга между этими командами "Спартак" запретил болельщикам "Локомотива" перфоманс. Уже после окончания матча Илья Геркус заявил, что это всего лишь ответная мера.



Для того, чтобы посещение домашнего матча"Локомотива" было максимально комфортным, клуб сделал всё. Организовал концерт, за символическую цену продавал пледы, перед стадионом нашёл место для уймы переносных точек питания. Благодаря этому - и, конечно, принципиальному сопернику, да и важности этой встречи, - даже в такую погоду пришло достаточно много зрителей. Свободные места оставались, но было их гораздо меньше, чем обычно на арене в Черкизово.



На этом видео снега на поле ещё практически нет. А вот ближе к финальному свистку его сплошняком замело белым. Разглядеть на нём жёлтый мяч, которым играли команды, было чрезвычайно тяжело. Особенно, как стало ясно после окончания игры, по телевизору. И с этим связан один из скандалов, окружающих эту встречу.

Попробуйте сами. Вот по этой ссылке лежит фото, приведенное чуть ниже, в хорошем разрешении. Если отыщете мяч, можете звонить Сергею Прядкину, президенту РФПЛ, - он точно возьмёт вас на работу. Почему? Сейчас объясним.



Дело в том, что Прядкин уже ответил на вопросы журналистов и прояснил ситуацию. Источник этого интервью "Спорт-Экспресс":

– Мяч практически не было видно по телетрансляции…

– Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы. Он желтого цвета и бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый, и все ясно. У нас была предварительная договоренность с инспектором матча Сергеем Зуевым, что если поле заметет, то мы делаем техническую остановку для его расчистки.

– Так поле заметало.

– Ничего. Мы справились. Все было видно.

Я не нахожу, как это прокомментировать. Так что давайте просто пойдём дальше.

Вскоре начались попытки оправдать это решение регламентом. Якобы в линейке Nike (а в чемпионате мы должны играть мячами этого бренда) нет ярких мячей. Во-первых, это не так. Sports.ru быстро нашёл подходящий снаряд в официальной линейке 2018 года. Во-вторых, почему Прядкин сразу об этом не сказал? Выходит, президент попросту не был в курсе ситуации с мячами.

Удивительно (потому что предыдущие разы было по-иному), но куда агрессивнее себя вели на этот раз болельщики "Локомотива". Вербально склонять гостей они начали ещё до стартового свистка, а затем, в ответ на традиционное "спартаковское": "Проститутки из Черкизово," - явили домашнюю заготовку. Держали плакаты с изображением Глушакова, Самедова и Ещенко и скандировали: "Проститутки играют в "Спартаке".


А во втором тайме, когда уже стемнело, в ход пошло откровенно хамство, за которое хозяевам должно быть, по-хорошему, стыдно. Кто-то пальнул из ракетницы в штрафную площадь вратаря "Спартака" Александра Селихова.



Правда, "Спартак" без ответного "слова" не остался. На гостевом секторе "красно-белые" подожгли сидения, которые горели около десяти минут.

Но акцент на этом не стал делать никто. Футболисты больше рассуждали о трудных погодных условиях, которые не позволили им играть в нормальный футбол.

Если околофутбольной грубостью отметился "Локомотив", то "Спартак" - чисто игровой. Мацей Рыбус был вынужден на несколько минут покинуть поле после грязной игры Самедова. Так он выглядел после эпизода


После окончания встречи, которая не принесла очевидного успеха ни одной, ни другой команде, игроки общались не очень охотно. Полноценным и обстоятельным комментарием отметился Неманья Пейчинович с одной стороны.



И Александр Самедов с другой.



Андрей Ещенко слишком устал и поэтому на долгую беседу был не настроен.



Что ж, имел на это право. После такой затратной с эмоциональной и физической точки зрения игры говорить мало кому захочется. Тем более, "спартаковцам", не сумевшим сократить отставание от лидирующего "Локомотива".

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фотографии взяты с сайтов Чемпионат.com и sports.ru
Теги: Локомотив Спартак Пейчинович Ещенко Самедов
Сегодня, 00:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: Antip7 (Сегодня, 02:59) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Manchester United
поле называется привет из 90х,позорище просто,не в огорчение,но Локо и в футбол играет 30 летней давности


Все новое -хорошо забытое старое
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
поле называется привет из 90х,позорище просто,не в огорчение,но Локо и в футбол играет 30 летней давности
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 02:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Фаны Локо дешевые шлюшки, паровоз сегодня отскочил благодаря погоде и дикому везению
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 02:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Терек»
Шампиньон,
Уж кто бы говорил с твоей графой "Болеет за:"
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 02:21) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Мнения 100 дрезинских болел при этом не должны учитываться.

мнение завуалированной свиньи вообще не к месту.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 01:39) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
Поле на дрезинском стадионе донное, как в Туле (хотя в него РЖД вливает намного больше бабла), РФПЛ должна запретить матчи на таких полях и дисквалифицировать подобные стадионы. Мнения 100 дрезинских болел при этом не должны учитываться.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 01:15) #
  • 0
  •  (2)

антифутбол
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.