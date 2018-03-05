Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Спартак"

В центральном матче 21 тура московский "Локомотив", принимавший на домашней арене "Спартак", сыграв в безголевую ничью, сохранил за 9 туров до конца чемпионата 7-очковый отрыв от преследователей в чемпионате России, и статус фаворита в чемпионской гонке сезона 2017/18. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж о том, как это было: