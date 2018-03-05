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Александр Мейтин: Геркус не имел права запрещать баннер болельщиков "Спартака"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал инцидент с баннером болельщиков "Спартака" перед матчем 21-го тура между красно-белыми и "Локомотивом".

"По баннеру "Спартака" – Геркус его запретил, но де-юре он не мог этого делать. Если баннер согласован организатором соревнований, то никто этого отменить не может. Это было сделано в ответ на запрет "Спартака".

На баннере "Спартака" была надпись "Время наступать и побеждать". Мы обсудим этот момент на нашем собрании, впредь такого не должно повториться", - передает слова Мейтина "Чемпионат".
Теги: Спартак Локомотив Мейтин
Сегодня, 12:33
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(3)
№9 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 15:14) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
У паравозов тоже был согласованный баннер, насколько известно. Получается, что разница лишь в том, что они плакаться не побежали.
Регистрация: 30.05.2015 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:21) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Сибирячок,
да уж не пидераст как ваша свинарня.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:02) #
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online

Цитата: Clover
У девок был провокационный банер, запретили правильно, у нас нейтральный.

Но эти тупые шлюхи визжать как будто их по кругу пустили.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:00) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Сибирячок,
Геркус профессионал, а что ты. Свиная многоножка с двумя анусами и срать, бесконечно.

Геркус профессионал? Хороший анекдот. Может он ещё мужик?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Clover (Сегодня, 13:40) #
  • -1
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У девок был провокационный банер, запретили правильно, у нас нейтральный. Но запретить имели право - просто в очередной раз показав бабью истеричность - баннер был ней тральным.
Да х*й с ними, с бабами, у них вечный ПМС


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: nik3232 (Сегодня, 13:29) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Адекватный ответ Геруса. А вы чего ожидали?
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:16) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Сибирячок,
Геркус профессионал, а что ты. Свиная многоножка с двумя анусами и срать, бесконечно.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:07) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Да хуле. Баба она и есть баба. Местные девки типа локофреша такие же истерички.

Геркус:
- С семи лет я болел за Зенит. Но Локомотиву тоже симпатизировал.

Что это б л я д ь? Типичное б л я д с т в о


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:38) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Локомотив»
А ху-ху не хо-хо, может уже хватит обслуживать хотелки Спартака.
В Самаре не играть, в Черкизово тоже не ладно, баннер еще накой-то куй притащили из свинарника.
Дома вешайте и от радости обосритесь все.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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