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Илья Геркус: "Форма воды" картина абсолютно посредственная

Президент "Локомотива" Илья Геркус высказал мнение о том, что кинопремию "Оскар" этого года получил фильм "Форма воды".

– "Форма воды" получила премию "Оскар". Картина абсолютно посредственная во всех отношениях. Проблема даже не в победителях, а в том, что выбирать было не из чего: за год мировой кинематограф так и не смог представить достойный выбор для Академии.

Времена, когда за статуэтку боролись "Форрест Гамп", "Криминальное чтиво" и "Побег из Шоушенка", канули безвозвратно. Похоже, сейчас вся творческая жизнь в индустрии движущихся картинок полностью перетекла в производство сериалов. Что это означает для индустрии развлечений, как изменится наше будущее?, - написал Геркус в Инстаграме.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 12:55
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(2)
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
как изменится наше будущее?

мы все умрём.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: Поло (Сегодня, 14:14) #
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Геркус - авторитетное мнение в кинематографии
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№7 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 14:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Наш Ихтиандр круче в 100 раз ))
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Снимай в картине геев, трансгендеров (тьфу!), намешай побольше "соплей" - и Оскар твой!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 14:02) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
полностью согласен!
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 13:42) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Уже давно - награды получают или чушь, или геи, или политика

ну, ещё лучший иностранный стал то ли про бабу бывшую мужиком то ли про мужика бывшего бабой!!! laughing
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 13:30) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: FanAttack
Смотрел его в кино, чушь несусветная.Чем то на нашу амфибию похожа , но рядом не стояла с ней. За что Оскар хз

Уже давно - награды получают или чушь, или геи, или политика... В этот раз проще всего было угадать документалку "Икар" - про допинговый скандал в России
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 13:24) #
  • +2
  •  (6)

Смотрел его в кино, чушь несусветная.Чем то на нашу амфибию похожа , но рядом не стояла с ней. За что Оскар хз
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 13:16) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Геркус, некогда тебе смотреть кино - прорабатывай вопрос раздвижной крыши лучше
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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