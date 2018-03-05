Илья Геркус: "Форма воды" картина абсолютно посредственная

Президент "Локомотива" Илья Геркус высказал мнение о том, что кинопремию "Оскар" этого года получил фильм "Форма воды".– "Форма воды" получила премию "Оскар". Картина абсолютно посредственная во всех отношениях. Проблема даже не в победителях, а в том, что выбирать было не из чего: за год мировой кинематограф так и не смог представить достойный выбор для Академии.Времена, когда за статуэтку боролись "Форрест Гамп", "Криминальное чтиво" и "Побег из Шоушенка", канули безвозвратно. Похоже, сейчас вся творческая жизнь в индустрии движущихся картинок полностью перетекла в производство сериалов. Что это означает для индустрии развлечений, как изменится наше будущее?, - написал Геркус в Инстаграме.