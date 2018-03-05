"Рубин" будет готовиться к матчу с "Тосно" в Сочи

"Рубин" отправился на сбор в Сочи, где команда будет готовиться к матчу 22-го тура с "Тосно"."Казанская команда вылетела в понедельник в Сочи в составе 23 игроков. Вечером к ним присоединится защитник Владимир Гранат после медицинского обследования", - сообщается в твиттере "Рубина".