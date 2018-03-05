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Гендиректор "Уфы": готовы помочь "Амкару", мы в свое время тоже играли в Перми много раз

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переносе матча 22-го тура РФПЛ между "Амкаром" и "Арсеналом".

"Уфа" готова помочь "Амкару", мы в свое время скитались по стране и играли в Перми много раз, теперь почему бы не помочь им в трудной ситуации. Ничего страшного в двух играх подряд нет, на поле пройдет и третий матч - сыграет молодежная команда, но состояние нашего газона позволяет провести эти игры.

Многое будет зависеть от погоды, но на 9-10 число будет около девяти градусов мороза, это допустимая температура", - передает слова Газизова ТАСС.
Теги: Газизов Уфа Амкар
Сегодня, 13:56
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:12) #
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респект


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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