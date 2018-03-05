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Владимир Гранат присоединится к "Рубину" в Сочи после медобследования

Защитник "Рубина" Владимир Гранат присоединится к команде сегодня вечером после прохождения медицинского обследования, передает Твиттер казанцев.

"Рубин" отправился в Сочи для подготовки к матчу 22-го тура чемпионата России против "Тосно".
Теги: Гранат Рубин
Сегодня, 13:59
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