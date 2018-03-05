Владимир Гранат присоединится к "Рубину" в Сочи после медобследования

Защитник "Рубина" Владимир Гранат присоединится к команде сегодня вечером после прохождения медицинского обследования, передает Твиттер казанцев."Рубин" отправился в Сочи для подготовки к матчу 22-го тура чемпионата России против "Тосно".