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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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12:27
Директор РФПЛ: приносим извинения тем, кто не получил удовольствия от игры "Локомотив" - "Спартак" (11)
Директор РФПЛ: приносим извинения тем, кто не получил удовольствия от игры "Локомотив" - "Спартак" (11)
11:29
Дмитрий Назаров - "Локомотиву": рано вешать медали, Вилков каждый матч вам поможет едва ли (64)
Дмитрий Назаров - "Локомотиву": рано вешать медали, Вилков каждый матч вам поможет едва ли (64)
08:13
Андрей Канчельскис: играть в такую погоду - издевательство над футболом, просто катастрофа (9)
Андрей Канчельскис: играть в такую погоду - издевательство над футболом, просто катастрофа (9)
Вчера, 23:40
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Арсен Венгер: когда ты полностью раздет, тебе прикрыться, а потом найти нормальную одежду (3)
Вчера, 23:15
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Гол Месси позволил "Барселоне" обыграть "Атлетико" и увеличить отрыв до 8 очков (видео) (1)
Гол Месси позволил "Барселоне" обыграть "Атлетико" и увеличить отрыв до 8 очков (видео) (1)
РФС отказал "СКА-Хабаровску" в регистрации Мохамеда Конате
РФС отказал "СКА-Хабаровску" в регистрации нападающего Мохамеда Конате вне трансферного периода, передает официальный сайт организации.
Решение было принято на заседании комитета РФС по статусу игроков, ответившего отказом на соответствующее заявление дальневосточных армейцев.
Решение было принято на заседании комитета РФС по статусу игроков, ответившего отказом на соответствующее заявление дальневосточных армейцев.
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