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РФС отказал "СКА-Хабаровску" в регистрации Мохамеда Конате

РФС отказал "СКА-Хабаровску" в регистрации нападающего Мохамеда Конате вне трансферного периода, передает официальный сайт организации.

Решение было принято на заседании комитета РФС по статусу игроков, ответившего отказом на соответствующее заявление дальневосточных армейцев.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 14:29
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