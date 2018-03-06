Гонсало Игуаин восстановился от травмы и может сыграть с "Тоттенхэмом"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин восстановился от травмы и может принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", сообщает Football Italia.Напомним, первый матч между "Ювентусом" и "Тоттенхэмом" завершился вничью - 2:2. Ответная встреча состоится 7 марта.