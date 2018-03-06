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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Гонсало Игуаин восстановился от травмы и может сыграть с "Тоттенхэмом"
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин восстановился от травмы и может принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", сообщает Football Italia.
Напомним, первый матч между "Ювентусом" и "Тоттенхэмом" завершился вничью - 2:2. Ответная встреча состоится 7 марта.
Напомним, первый матч между "Ювентусом" и "Тоттенхэмом" завершился вничью - 2:2. Ответная встреча состоится 7 марта.
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