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"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" в матче 29-го тура чемпионат Англии обыграл "Кристал Пэлас" - 3:2.

Чемпионат Англии

29 тур

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" 2:3

Голы: Таунсенд, 11, Анхольт, 48, Смоллинг, 55, Лукаку, 76, Матич, 90+1

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Анхольт, Келли, Томкинс, Шлупп (Ридевальд, 80), Ван-Биссака, Макартур, Таунсенд, Миливоевич, Бентеке, Сорлот

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Смоллинг, Нильссон-Линделёф, Валенсия (Шоу, 67), Янг (Мата, 67), Матич, МакТоминай (Рашфорд, 46), Погба, Лингард, Лукаку, Санчес

Предупреждения: МакТоминай, 42, Янг, 57, Таунсенд, 75, Матич, 90+2
Теги: Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед
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