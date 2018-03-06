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Сергей Лапочкин назначен главным арбитром на матч чемпионата Саудовской Аравии

Россиянин Сергей Лапочкин назначен главным арбитром на матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Кадисия" - "Аль-Ахли", сообщает referee.ru.

Его помощниками станут соотечественники - Валерий Данченко и Максим Гаврилин.

Встреча состоится 9 марта.
Теги: Лапочкин
Сегодня, 01:23
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