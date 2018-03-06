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Сергей Прядкин: РФПЛ не против переноса матча "Тосно" в Саранск

РФПЛ не против переноса матча 22-го тура чемпионата России "Тосно" - "Рубин" из Санкт-Петербурга в Саранск, сообщил глава лиги Сергей Прядкин.

"Нам вчера поступило письмо от "Тосно", что они будут играть на "Петровском", однако в обед мне позвонил гендиректор клуба и сообщил, что возникли какие-то проблемы со стадионом.

Один из вариантов места проведения - это Саранск. Лига не против проведения матча в Саранске, главное, чтобы матч проводился в хороших условиях", - приводит слова Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин Тосно
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