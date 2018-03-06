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Матч ЦСКА - "Лион" будет судить испанская бригада арбитров

Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос будет судить ЦСКА и "Лион" в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Игра состоится в четверг в Москве, начало - в 21:00 мск.

Помогать Лаосу будут его соотечественники - Пау Себриан Девис, Роберто дель Паломар, дополнительные помощники – Карлос дель Серро, Алехандро Эрнандес и четвертый арбитр – Теодоро Собрино.

УЕФА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:18
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