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На "РЖД-Арене" установят систему VAR для тренировки судей ЧМ-2018

Глава оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин рассказал, что на стадионе "РЖД-Арена" будет установка системы видеопомощи арбитрам (VAR) для тренировки судей, которые будут работать ЧМ.

"Насколько нам известно, установка системы на стадионе "РЖД-Арена" запланирована. Арбитры обычно тренируются с этой системой, они должны получить полноценную практику.

РФПЛ уже обратилась с соответствующим обращением. Надеемся после чемпионата мира получить положительный ответ. Рассчитываем, что система будет использоваться в премьер-лиге уже в следующем сезоне", - передает слова Сорокина ТАСС.

По словам Сорокина, все финансовые затраты по установке VAR на стадионе "Локомотива" возьмет на себя ФИФА.
Сегодня, 13:39
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