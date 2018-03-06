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Елена Еленцева: не имею морального права рассуждать и советовать Колыванову

Руководитель "Торпедо" Елена Еленцева рассказала о взаимоотношениях с главным тренером "черно-белых" Игорем Колывановым.

"С Колывановым прекрасные отношения, мы постоянно на связи. Он тот человек, который полностью погружён в процесс. Я вижу, как у него горят глаза, как он переживает. Ему важно не только добиваться результатов, но и создавать правильную атмосферу в команде.

В разговорах с ним не позволяю себе чисто футбольных комментариев и советов. Это не моя задача, и я считаю, что не имею морального права рассуждать и советовать. Не я в этом вопросе специалист, а Игорь Владимирович. И при возникновении каких-то вопросов он всегда объясняет логику своих решений", - передает слова Еленцевой "Чемпионат".
Теги: Торпедо
Сегодня, 13:50
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Елена Еленцева Колывану Колыванову...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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