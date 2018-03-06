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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Елена Еленцева: не имею морального права рассуждать и советовать Колыванову
Руководитель "Торпедо" Елена Еленцева рассказала о взаимоотношениях с главным тренером "черно-белых" Игорем Колывановым.
"С Колывановым прекрасные отношения, мы постоянно на связи. Он тот человек, который полностью погружён в процесс. Я вижу, как у него горят глаза, как он переживает. Ему важно не только добиваться результатов, но и создавать правильную атмосферу в команде.
В разговорах с ним не позволяю себе чисто футбольных комментариев и советов. Это не моя задача, и я считаю, что не имею морального права рассуждать и советовать. Не я в этом вопросе специалист, а Игорь Владимирович. И при возникновении каких-то вопросов он всегда объясняет логику своих решений", - передает слова Еленцевой "Чемпионат".
"С Колывановым прекрасные отношения, мы постоянно на связи. Он тот человек, который полностью погружён в процесс. Я вижу, как у него горят глаза, как он переживает. Ему важно не только добиваться результатов, но и создавать правильную атмосферу в команде.
В разговорах с ним не позволяю себе чисто футбольных комментариев и советов. Это не моя задача, и я считаю, что не имею морального права рассуждать и советовать. Не я в этом вопросе специалист, а Игорь Владимирович. И при возникновении каких-то вопросов он всегда объясняет логику своих решений", - передает слова Еленцевой "Чемпионат".
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