Виктория Лопырева рассказала Петеру Шмейхелю про Ростов-на-Дону

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева встретилась с легендарным вратарем сборной Дании Петером Шмейхелем в Ростове-на-Дону, где рассказала про свой родной город, который будет принимать матчи ЧМ.В Ростове-на-Дону состоятся четыре матча на групповой стадии, а также одна встреча 1/8 финала.