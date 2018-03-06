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Виктория Лопырева рассказала Петеру Шмейхелю про Ростов-на-Дону

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева встретилась с легендарным вратарем сборной Дании Петером Шмейхелем в Ростове-на-Дону, где рассказала про свой родной город, который будет принимать матчи ЧМ.

В Ростове-на-Дону состоятся четыре матча на групповой стадии, а также одна встреча 1/8 финала.



Чемпионат
Сегодня, 13:53
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(1)
№4 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: romazab
Кто эту плядь продвигает.

Тот - кто её на данный момент жарит.


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
№3 Написал: romazab Москва (Сегодня, 14:03) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Кто эту плядь продвигает.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 14:02) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Сибирячок
На каком языке? Языке тела?

английский язык называется


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:55) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
На каком языке? Языке тела?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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