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Матч "Атлетико" - "Локомотив" будут обслуживать судьи из Дании

Арбитр из Дании Якоб Кехлет назначен на первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги Европы между "Атлетико" и "Локомотивом", информирует
официальный сайт УЕФА.

Помогать Кехлету будут его соотечественники: ассистенты Ларс Хуммельгор и Хейне Серенсен, дополнительные ассистенты Макаэль Тюкгор и Йенс Моэ, четвертый судья Кристиан Бриксен.
Теги: Атлетико Локомотив
Сегодня, 14:25
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