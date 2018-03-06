Еще двоих болельщиков "Зенита" отлучили от футбола

Еще двум болельщикам "Зенита" на год запретили посещать спортивные соревнования по итогам матча 21-го тура чемпионата России с пермским "Амкаром".Также на них были наложены крупные денежные штрафы. В ближайшее время будет вынесено решение еще по одному болельщику. Всего служба безопасности "Зенита "задержала по итогам матча с "Амкаром" четырех человек за использование пиротехнических изделий и бросание на поле посторонних предметов.Ранее сообщалось, что болельщик "Зенита", бросивший на поле стробоскоп получил штраф и годовой запрет на посещение матчей.