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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Еще двоих болельщиков "Зенита" отлучили от футбола
Еще двум болельщикам "Зенита" на год запретили посещать спортивные соревнования по итогам матча 21-го тура чемпионата России с пермским "Амкаром".
Также на них были наложены крупные денежные штрафы. В ближайшее время будет вынесено решение еще по одному болельщику. Всего служба безопасности "Зенита "задержала по итогам матча с "Амкаром" четырех человек за использование пиротехнических изделий и бросание на поле посторонних предметов.
Ранее сообщалось, что болельщик "Зенита", бросивший на поле стробоскоп получил штраф и годовой запрет на посещение матчей.
ФК "Зенит"
Также на них были наложены крупные денежные штрафы. В ближайшее время будет вынесено решение еще по одному болельщику. Всего служба безопасности "Зенита "задержала по итогам матча с "Амкаром" четырех человек за использование пиротехнических изделий и бросание на поле посторонних предметов.
Ранее сообщалось, что болельщик "Зенита", бросивший на поле стробоскоп получил штраф и годовой запрет на посещение матчей.
ФК "Зенит"
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