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Еще двоих болельщиков "Зенита" отлучили от футбола

Еще двум болельщикам "Зенита" на год запретили посещать спортивные соревнования по итогам матча 21-го тура чемпионата России с пермским "Амкаром".

Также на них были наложены крупные денежные штрафы. В ближайшее время будет вынесено решение еще по одному болельщику. Всего служба безопасности "Зенита "задержала по итогам матча с "Амкаром" четырех человек за использование пиротехнических изделий и бросание на поле посторонних предметов.

Ранее сообщалось, что болельщик "Зенита", бросивший на поле стробоскоп получил штраф и годовой запрет на посещение матчей.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 14:34
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:35) #
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Цитата: Clover
Да там всю помойку надо отлучать - только эти три червяка монеты в Нигматулина кидали?

В тебя лично кот бросит помоев килограмм двести.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Сегодня, 15:24) #
  • +1
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online

Да там всю помойку надо отлучать - только эти три червяка монеты в Нигматулина кидали?


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 15:13) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Хороший прецедент.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
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