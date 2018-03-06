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Виталий Мутко: в ближайшие 10 дней строительство всех стадионов ЧМ-2018 будет завершено

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался относительно подготовки страны к ЧМ-2018.

"До старта чемпионата мира осталось 100 дней. Мы убеждены, что сможем сделать все задуманное. За предстоящие 10 дней завершим строительство оставшихся шести стадионов – оно в принципе завершено, но сейчас идет процесс сдачи-приема.

Объект в Самаре будет сдан в апреле, остальные никаких тревог не вызывают. Города готовятся, концепция безопасности утверждена. Надеюсь, ЧМ пройдет на самом высоком уровне", - передает слова Мутко "Советский спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 14:57
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№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:16) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Надеюсь, ЧМ пройдет на самом высоком уровне

Уже не "Уверен", а "Надеюсь"...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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