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"Ливерпуль" и "Порту" не забили голов

"Ливерпуль" и "Порту" сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 0:0.

Лига чемпионов

1/8 финала

Матч 1 - 5:0

"Ливерпуль" – "Порту" 0:0

"Ливерпуль": Кариус - Матип, Ловрен, Гомес, Морено - Лаллана, Хендерсон, Фирмино, (Ингс, 64), Джан, (Клаван, 85), Мане, (Салах, 78), - Милнер.

"Порту": Касильяс - Перейра, Рейес, Диогу Далот, Фелипе - Оливер Торрес, Андре Андре, (Оливейра, 65), Корона - Абубакар, (Пасьенса, 84), Уорис, (Перейра, 72), Бруну Кошта.

Предупреждения: Андре Андре, 35, Хендерсон, 63
Теги: Ливерпуль Порту
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