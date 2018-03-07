Мечты "Парижа" вновь не сбылись. "Реал" выбивает команду Эмери на стадии 1/8 финала



Лига Чемпионов

1/8 финала, ответный матч



"ПСЖ" – "Реал" Мадрид 1:2 (первый матч - 1:3) Лига Чемпионов1/8 финала, ответный матч

Голы: Кавани, 71' - Роналдо, 51', Каземиро, 80'

"ПСЖ" без Неймара, "Реал" без Крооса, Модрича и Бэйла

26-я минута - первый удар "парижан", 40-я минута - их первый опасный момент

Роналдо продолжает забивать в каждом матче Лиги Чемпионов

Верратти - главный антигерой "Парижа"

Катарским владельцам французского клуба придется помечтать еще, как минимум, один год.рассказывает о том, как "Реал" оформил очередной вылет "ПСЖ" из Лиги Чемпионов.Ареола, Силва, Маркиньос, Берчиче, Алвес, Мотта (Пасторе, 59'), Верратти, Рабьо, Ди Мария (Дракслер, 76'), Мбаппе (Диарра, 85'), КаваниНавас, Рамос, Варан, Марсело, Карвахаль, Каземиро, Ковачич (Кроос, 71'), Васкес, Асенсио (Иско, 83'), Бензема (Бэйл, 76'), РоналдуВерратти, 20', Кавани, 84' - Ковачич, 32', Рамос, 78'Верратти, 66'Год назад "ПСЖ" был в роли фаворита перед ответной встречей с "Барселоной", но умудрился попасть в большую историю и вылететь из турнира. В этот вторник "парижане" были в похожей ситуации, только отыгрываться предстояло уже им. К большому сожалению для французской команды, выполнять задачу нужно было без Неймара. А ведь именно у него, пожалуй, самые яркие и самые положительные воспоминания о прошлогодних событиях, поскольку он был их участником со стороны "Барсы".Отсутствие лидера у соперника давало "Реалу" определенные преференции, но не делало его шансы на итоговый успех стопроцентными. В составе "ПСЖ" все-таки были отдохнувший Кавани, восстановившийся от небольшого повреждения Мбаппе и много забивающий в последнее время Ди Мария. Плюс к этому не играли в прошлые выходные и целенаправленно готовились к игре в Лиге Чемпионов Маркиньос, Берчиче, Мотта и Верратти. Унаи Эмери четко давал понять, что для него имеет наивысший приоритет.Зидан, в свою очередь, полноценный отдых предоставил лишь Варану и Васкесу. Все остальные либо были в основе в субботнем матче против "Хетафе", либо вышли на замену. В стартовом составе на ответную встречу с "ПСЖ" у "Реала" не оказалось пропустивших несколько недель из-за травм Крооса и Модрича, а также Бэйла, который в трех последних матчах Ла Лиги забил три гола. Впрочем, намного важнее, что у "мадридцев" присутствовали все основные защитники, ведь главной их задачей была надежная игра в обороне.Начало матча порадовало бодрыми действиями с обеих сторон - достаточно быстро команды по несколько раз залезли в офсайд, показывая слишком рьяное рвение забить гол, и заработали по несколько угловых. "Реал" по общим ощущениям чувствовал себя несколько увереннее. Выражалось это в том числе в том, что "испанцы" не позволяли сопернику создать что-то опасное. "ПСЖ" впервые смог нанести удар по воротам Наваса только на 26-й минуте, когда Ди Мария пробил со штрафного в выпрыгнувшего из стенки Рамоса.Подопечные Зидана к этому времени отличились куда большим количеством попыток. Наиболее острой из них была в исполнении все того же Рамоса, который пришел в чужую штрафную и мог забивать с линии вратарской после розыгрыша углового - Ареоля свою команду выручил. Не менее крутое спасение удалось французу ближе к перерыву, когда он не позволил Бензема реализовать выход 1 на 1. Как известно, многие футбольные специалисты считают, что с таким вратарем "ПСЖ" не имеет шансов выиграть Лигу Чемпионов, но Альфонс намекнул, что скептикам нужно быть потише.Впрочем, хорошая игра Ареоля не могла приблизить хозяев к победе без аналогичных успехов от полевых игроков. В этом и была главная проблемы подопечных Эмери - они никак не могли довести дело до опасного момента. Самым активным на поле был Ди Мария, но на его пасы не откликались партнеры. Хотя здесь стоит отметить, что защитники "Реала" зачастую вовремя блокировали прострелы Анхеля. В конце первого тайма аргентинец решил, что хватит пытаться сделать голевую передачу и попробовал пробить сам - вышло неплохо, но Навас оказался на месте.Примерно похожая ситуация сложилась через несколько минут после этого, когда на ударной позиции оказался Мбаппе. Пожалуй, именно эта активность "ПСЖ" перед самым перерывом дала надежду его болельщикам на то, что во втором тайме он сможет создать намного больше голевых моментов чем в первом. Тем не менее, чьи-либо ожидания это исключительно проблемы ожидающих - мы с вами это знаем. На 51-й минуте об этом вспомнили и в Париже.Дани Алвес слишком увлекся в своем желании начать голевую атаку и на ровном месте подарил мяч Асенсио. Испанец быстренько примчался к чужой штрафной, подождал подкрепления в виде Васкеса и Роналдо, которые и оформили гол. Криштиано забивал в каждом матче в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов и сегодня не стал прерывать свою выдающуюся серию. Таким образом, "ПСЖ" нужно было отыграть 3 мяча чуть менее чем за 40 минут. С одной стороны, задача не сильно усложнилась, но ход встречи не внушал уверенность в том, что "парижанам" по силам ее выполнить.Эмери попробовал усилить игру своей команды с помощью замены Мотты на Пасторе. Хавьер очень неплохо начал проявлять себя с первых минут нахождения на поле, но один из его партнеров решил переманить все внимание на себя. К сожалению для хозяев, отличился он не с лучшей стороны. Антигероем "Парижа" стал Верратти, который, имея желтую карточку, решил поучить правильному судейству главного арбитра Феликса Брыха. Немец не потерпел хамства и отправил итальянца отдыхать раньше положенного срока.Сразу после этого Асенсио мог снимать все вопросы относительно исхода двухматчевого противостояния, но после передачи от Бензема он угодил в штангу. "ПСЖ", конечно, понимал, что терять ему нечего, а потому хозяева, несмотря на удаление Верратти, продолжили идти вперед. На 71-й минуте им удалось вернуть в игру интригу - мяч влетел в сетку ворот Наваса после серии курьезных отскоков, последний из которых случился от ноги Кавани. Но недолго счет оставался равным. "Парижане", оставшись в меньшинстве и продолжая атаковать, неизбежно оголяли зоны на своей половине поля.Свободным пространством после одной из потерь хозяев воспользовался Роналдо. Он подобрал мяч в центре поля, дотащил его до чужой штрафной и уже там поделился им с партнером. После этого случились прострел, неудачный вынос от Рабьо, добивание Каземиро, рикошет от Маркиньоса и лишение команды Эмери шансов на выход в четвертьфинал. До конца матча "Реал" несколько раз мог увеличить свое преимущество, но Васкес и Роналдо свои очередные моменты не реализовали.Впрочем, и пяти забитых по сумме двух встреч голов "испанцам" хватило для того, чтобы продолжить путь к победе в Лиге Чемпионов третий год подряд. "ПСЖ" же вновь остается за бортом турнира на ранней стадии плей-офф. Эмери и его подопечные все еще не могут конкурировать с лучшими клубами Европы, а потому руководству "парижан" в очередной раз придется перенести свои мечты о завоевании престижного трофея на следующий год.