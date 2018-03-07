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Криштиану Роналду забил в девяти матчах Лиги чемпионов подряд

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил в девяти матчах турнира подряд (14 голов).

Он отличился в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:0).
Теги: Роналду Реал ПСЖ
Сегодня, 01:28
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№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 02:21) #
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Болеет за:
«Реал»
Первый Рууд Ван Нистелрой
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
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