Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Зинедин Зидан: рад, что мы прошли 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги противостояния с "ПСЖ" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я рад, что мы прошли 1/8 финала Лиги чемпионов. Мне было трудно выбрать стартовый состав, имея столько хороших игроков. Рад, что всё прошло отлично. Игроки провели хорошую встречу, а замены получились удачными", - цитирует Зидана beIN Sports.
Теги: Зидан Реал ПСЖ
Сегодня, 01:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.