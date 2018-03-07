Зинедин Зидан: рад, что мы прошли 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги противостояния с "ПСЖ" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов."Я рад, что мы прошли 1/8 финала Лиги чемпионов. Мне было трудно выбрать стартовый состав, имея столько хороших игроков. Рад, что всё прошло отлично. Игроки провели хорошую встречу, а замены получились удачными", - цитирует Зидана beIN Sports.