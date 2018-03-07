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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Матео Ковачич: "Реал" рожден для того, чтобы играть в Лиге чемпионов
Полузащитник "Реала" Матео Ковачич прокомментировал победу над "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Хорошие ощущения. Это был непростой матч. "ПСЖ" больше нас владел мячом, но мы были более агрессивны. Тяжело победить нас, когда мы играем вот так. Просто невероятно, как все меняется, когда мы играем в Лиге чемпионов. Этот клуб рожден для того, чтобы играть в этом турнире", - цитирует Ковачича ВВС.
"Хорошие ощущения. Это был непростой матч. "ПСЖ" больше нас владел мячом, но мы были более агрессивны. Тяжело победить нас, когда мы играем вот так. Просто невероятно, как все меняется, когда мы играем в Лиге чемпионов. Этот клуб рожден для того, чтобы играть в этом турнире", - цитирует Ковачича ВВС.
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