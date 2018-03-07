Матео Ковачич: "Реал" рожден для того, чтобы играть в Лиге чемпионов

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич прокомментировал победу над "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов."Хорошие ощущения. Это был непростой матч. "ПСЖ" больше нас владел мячом, но мы были более агрессивны. Тяжело победить нас, когда мы играем вот так. Просто невероятно, как все меняется, когда мы играем в Лиге чемпионов. Этот клуб рожден для того, чтобы играть в этом турнире", - цитирует Ковачича ВВС.