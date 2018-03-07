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Игорь Гамула: фанаты "Спартака" безбашенные, зачем называть Гилерме обезьяной?

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула высказался относительно инцидента на матче 21-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак", когда болельщики красно-белых скандировали расистские выкрики в адрес вратаря "железнодорожников" Гилерме.

"Я вообще не понимаю, почему спартаковские болельщики обзывали Гилерме обезьяной. В голове не укладывается. Гилерме – с русским паспортом, не темнокожий, на обезьяну не похож. Хороший голкипер. Зачем оскорблять вратаря?

Фанаты "Спартака" – безбашенные, не от большого ума это делают. Главное, не в первый раз уже", - передает слова Гамулу "Чемпионат".
Теги: Гамула Спартак Гильерме
Сегодня, 12:43
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10
(3)
№10 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 14:30) #
  • -1
  •  (1)

Что за вопрос? Ну, а зачем фанаты друг друга обзывают всякими непристойными словами? Песни даже сочиняют матерные и поют. Ясное дело чтобы унизить, оскорбить и ущипнуть противника побольней.
Что тут непонятного то? А для чего фанатов клубы содержат? Не для этого разве? Получите и распишитесь.))
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: Яamon (Сегодня, 14:17) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
не безбашенные - просто тупорылые. тупорылые нытики
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:57) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шампиньон
Цитата: stepanmlc
Накуя российской сборной обезьяна

Болельщики самого чЁрного клуба расисты, нонсенс.
Только тупая свинья может нагадить себе же на голову.

Пожалуй да , ты ведь смог .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:35) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
То есть - это не расизм всё-таки?

Если фамилия Гильерме не звучала, то Гамула попал под статью расизма опять. Ой, дурак....


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: Clover (Сегодня, 13:26) #
  • -1
  •  (11)
online

Цитата: stepanmlc
был простой риторический вопрос, " Накуя российской сборной обезьяна"?

Мораль, КДК решил всем разъяснить, что Гильерме - именно обезьяна... Так выходит


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:22) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Да победить они любым способом хотели, а так, на что фантазии хватило.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:17) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
... Гилерме – с русским паспортом, не темнокожий, на обезьяну не похож. Хороший голкипер....
А если темнокожий и похож, тогда можно? smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№3 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 12:52) #
  • -3
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Накуя российской сборной обезьяна

Болельщики самого чЁрного клуба расисты, нонсенс.
Только тупая свинья может нагадить себе же на голову.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 12:52) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«МЮ»
Гильерме отличный парень и хороший вратарь,обезьяны это те кто раздувают из мухи слона и подливают масло в огонь
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:46) #
  • -9
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
имя гильерме в кричалке не было, был простой риторический вопрос, " Накуя российской сборной обезьяна"? smirk


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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