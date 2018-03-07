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Алан Дзагоев: ЦСКА делает ставку на молодежь, и она прогрессирует

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался относительно политики армейского клуба.

"Не секрет, что мы давно особо игроков не покупаем. Раньше помню, что каждый год приходили новые игроки, покупали хороших иностранных футболистов. Сейчас у нас ставка на молодежь, и эта молодежь прогрессирует. Много хороших талантов, но нужно работать.

Вот Александр Головин у вас как пример перед глазами. Футболист много работал, и вот он уже в основном составе сборной России. Чтобы чего-то добиться, нужно пахать.

У нас еще присутствует старый костяк в лице Игнашевича, братьев Березуцких, Акинфеева. За эти десять лет я не помню, чтобы мы сильно опускались. Постоянно держим высокую планку. Удержать ее после того, как выиграл что-то, очень сложно, но мы держим, показываем достаточно неплохой футбол, и в этом наше самое сильное качество", - цитирует Дзагоева официальный сайт УЕФА.
Теги: ЦСКА Дзагоев
Сегодня, 13:25
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№2 Написал: alx64 (Сегодня, 15:14) #
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Clover,
эй дебел!!!!!!!!!!!!!!!а в зенитушке молодые свои есть????нет так заткни пасть срань ебучая!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 13:39) #
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Так надо было Пельменя еще лет 5-7 назад выгонять. А сейчас у вас впереди пике - именно из-за этого. Молодые когда еще на уровень выйдут, да и нет их на все позиции - Пельмень добрую пару команд из юниоров загубил


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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