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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Набиль Фекир не сыграет против ЦСКА (2)
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12:49
Игорь Корнеев: с "Атлетико" никакого открытого футбола, уверен, Семин это прекрасно понимает (2)
Игорь Корнеев: с "Атлетико" никакого открытого футбола, уверен, Семин это прекрасно понимает (2)
10:17
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Станислав Черчесов: не сказал бы, что у нас есть расизм в таком масштабе, что с ним надо бороться (2)
04:59
Алексей Сорокин: преемственность при подготовке к ЧМ-2018 с приходом Дворковича будет обеспечена
Алексей Сорокин: преемственность при подготовке к ЧМ-2018 с приходом Дворковича будет обеспечена
04:03
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Игорь Семшов: в 2002-м я нанес травму Митрески, потому и выбил мяч. А сейчас наши игроки никого не трогали (7)
Вчера, 23:52
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Джейми Варди может перейти в "Эвертон"
Алан Дзагоев: ЦСКА делает ставку на молодежь, и она прогрессирует
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался относительно политики армейского клуба.
"Не секрет, что мы давно особо игроков не покупаем. Раньше помню, что каждый год приходили новые игроки, покупали хороших иностранных футболистов. Сейчас у нас ставка на молодежь, и эта молодежь прогрессирует. Много хороших талантов, но нужно работать.
Вот Александр Головин у вас как пример перед глазами. Футболист много работал, и вот он уже в основном составе сборной России. Чтобы чего-то добиться, нужно пахать.
У нас еще присутствует старый костяк в лице Игнашевича, братьев Березуцких, Акинфеева. За эти десять лет я не помню, чтобы мы сильно опускались. Постоянно держим высокую планку. Удержать ее после того, как выиграл что-то, очень сложно, но мы держим, показываем достаточно неплохой футбол, и в этом наше самое сильное качество", - цитирует Дзагоева официальный сайт УЕФА.
"Не секрет, что мы давно особо игроков не покупаем. Раньше помню, что каждый год приходили новые игроки, покупали хороших иностранных футболистов. Сейчас у нас ставка на молодежь, и эта молодежь прогрессирует. Много хороших талантов, но нужно работать.
Вот Александр Головин у вас как пример перед глазами. Футболист много работал, и вот он уже в основном составе сборной России. Чтобы чего-то добиться, нужно пахать.
У нас еще присутствует старый костяк в лице Игнашевича, братьев Березуцких, Акинфеева. За эти десять лет я не помню, чтобы мы сильно опускались. Постоянно держим высокую планку. Удержать ее после того, как выиграл что-то, очень сложно, но мы держим, показываем достаточно неплохой футбол, и в этом наше самое сильное качество", - цитирует Дзагоева официальный сайт УЕФА.
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