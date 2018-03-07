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УЕФА не нашел расизма в словах игрока "Спартака" по отношению к форварду "Ливерпуля"

УЕФА не нашел доказательств расистского поведения со стороны футболиста "Спартака" Леонида Миронова по отношению к игроку "Ливерпуля" Риану Брюстеру в матче Юношеской лиги УЕФА, передает официальный сайт организации.

Инспектор опросил пять игроков из обеих команд и двух официальных лиц матча. Никто из них не слышал дискриминационных слов со стороны Миронова. Сам спартаковец ранее заявил, что не использовал каких-либо дискриминационных выражений в своей перепалке с Брюстером.
Теги: Спартак
Сегодня, 13:39
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№10 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: Сибирячок
По уму надо подавать в суд за клевету. Ну, а пресс-служба Спартака как обычно.......

абсолютно согласен,но тут выборы на носу,а потом чемпионат мира,и мы становимся толерантными до тошноты smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
№9 Написал: XERX - (Сегодня, 14:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это ещё ничего не значит ,сейчас пендосы балла подвалят и сразу найдут!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№8 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 14:18) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок

Болеет за:
«Спартак»

По уму надо подавать в суд за клевету

Это необходимо сделать,что бы другим неповадно было.
Регистрация: 24.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:11) #
  • +3
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Цитата: Сибирячок
По уму надо подавать в суд за клевету. Ну, а пресс-служба Спартака как обычно.......


Траха-то ты сюда приплёл с какого перепугу? Есть юридический департамент, служба безопасности...

Лёне бы перцу под хвост, чтобы побольше агрессии и поменьше благодушия. На худой конец, виагры для Зинаиды.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: kurbath тула (Сегодня, 14:06) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Наши сейчас страшней англичан
жопу лижут гей европе аж блеск стоит
один мля страшный гей Смертин до чемпионата всех рассистов искоренит
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:01) #
  • +5
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Болеет за:
«Спартак»
я в шоке!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№4 Написал: Clover (Сегодня, 13:54) #
  • +11
  •  (15)
online

А наше КДК бы нашло stuck_out_tongue_winking_eye У СПАРТАКА wink


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: trent (Сегодня, 13:53) #
  • +16
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
англы - нация стукачей, куйца соснула...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 13:53) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
По уму надо подавать в суд за клевету. Ну, а пресс-служба Спартака как обычно.......

smirk


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ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:41) #
  • +16
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
По уму надо подавать в суд за клевету. Ну, а пресс-служба Спартака как обычно.......


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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