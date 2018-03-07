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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Гончаренко: мы должны найти у "Лиона" слабые места
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции ответил на вопросы относительно предстоящего матча Лиги Европы с "Лионом", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Что вы думаете о "Лионе", насколько хорошо вы его изучили?
- Думаю, достаточно хорошо изучили, смотрели внутренний чемпионат и матч с "Вильяреалом". Команда достаточно сильна и сбалансирована, имеет в своем составе ряд сильных игроков. Думаю, это будет очень интересное противостояние.
- У ЦСКА проблемы с защитниками, но вы после игры с "Уралом" критично высказались о проблемах реализации. Чего не хватает вашей паре нападающих на данный момент?
- Если говорить у Мусе, то это нехватка игровой практики, но надо говорить о организации атаки в целом. То есть как мы снабжаем нападающих мячами, как мы доходим до штрафной соперника. Пока у нас забивает только Дзагоев.
- Вы сказали, что смотрели пять последних матчей "Лиона", и они в них не смогли выиграть. Не боитесь, что после такого они могут сконцентрироваться на Лиге Европы и вам будет тяжелее?
- Не совсем правильно оценивать команды соперника с позиции выиграли-не выиграли. "Лион" много забивает, а для тренера важно оценивать, как команда атакует и обороняется, как она исполняет стандарты. Ты можешь играть хорошо и не выиграть и наоборот. Мы должны найти слабые места в команде противника.
- Насчет травмированных...
- Я предпочитаю думать о тех игроках, которые могут сыграть, а не сожалеть о травмированных. С травмами и дисквалификациями я не могу ничего поделать.
- Можете оценить, как сыграли не на своих позициях Кучаев и Вернблум в последних матчах?
- Если говорить о том, что у нас есть кадровые трудности, то надо помнить, что у нас хватает универсальных игроков. Например, Вернблум или Кучаев. Будем искать сочетания, находить баланс, а после этого думать, как будет действовать атака соперника.
- Поле готово ко второму подряд домашнему матчу?
- Думаю, на такой стадии участвуют те команды, которые умеют и любят атаковать позиционно. Мы любим играть так же и надеемся, что поле не стало хуже по сравнению с игрой против "Црвены Звезды".
- В двух последних матчах в Москве команда потеряла двух игроков? Может, стоит готовиться как-нибудь по-особенному?
- Любая травма то комплекс причин - удар, мороз, усталость, все вместе. Мы реагируем на мороз сокращением времени разминки, но я не думаю, что завтра это будет играть какую-то важную роль.
- Что вы думаете о "Лионе", насколько хорошо вы его изучили?
- Думаю, достаточно хорошо изучили, смотрели внутренний чемпионат и матч с "Вильяреалом". Команда достаточно сильна и сбалансирована, имеет в своем составе ряд сильных игроков. Думаю, это будет очень интересное противостояние.
- У ЦСКА проблемы с защитниками, но вы после игры с "Уралом" критично высказались о проблемах реализации. Чего не хватает вашей паре нападающих на данный момент?
- Если говорить у Мусе, то это нехватка игровой практики, но надо говорить о организации атаки в целом. То есть как мы снабжаем нападающих мячами, как мы доходим до штрафной соперника. Пока у нас забивает только Дзагоев.
- Вы сказали, что смотрели пять последних матчей "Лиона", и они в них не смогли выиграть. Не боитесь, что после такого они могут сконцентрироваться на Лиге Европы и вам будет тяжелее?
- Не совсем правильно оценивать команды соперника с позиции выиграли-не выиграли. "Лион" много забивает, а для тренера важно оценивать, как команда атакует и обороняется, как она исполняет стандарты. Ты можешь играть хорошо и не выиграть и наоборот. Мы должны найти слабые места в команде противника.
- Насчет травмированных...
- Я предпочитаю думать о тех игроках, которые могут сыграть, а не сожалеть о травмированных. С травмами и дисквалификациями я не могу ничего поделать.
- Можете оценить, как сыграли не на своих позициях Кучаев и Вернблум в последних матчах?
- Если говорить о том, что у нас есть кадровые трудности, то надо помнить, что у нас хватает универсальных игроков. Например, Вернблум или Кучаев. Будем искать сочетания, находить баланс, а после этого думать, как будет действовать атака соперника.
- Поле готово ко второму подряд домашнему матчу?
- Думаю, на такой стадии участвуют те команды, которые умеют и любят атаковать позиционно. Мы любим играть так же и надеемся, что поле не стало хуже по сравнению с игрой против "Црвены Звезды".
- В двух последних матчах в Москве команда потеряла двух игроков? Может, стоит готовиться как-нибудь по-особенному?
- Любая травма то комплекс причин - удар, мороз, усталость, все вместе. Мы реагируем на мороз сокращением времени разминки, но я не думаю, что завтра это будет играть какую-то важную роль.
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