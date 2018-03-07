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Виктор Гончаренко: мы должны найти у "Лиона" слабые места

Виктор Гончаренко: мы должны найти у "Лиона" слабые места Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции ответил на вопросы относительно предстоящего матча Лиги Европы с "Лионом", передает корреспондент Rusfootball.info.

- Что вы думаете о "Лионе", насколько хорошо вы его изучили?

- Думаю, достаточно хорошо изучили, смотрели внутренний чемпионат и матч с "Вильяреалом". Команда достаточно сильна и сбалансирована, имеет в своем составе ряд сильных игроков. Думаю, это будет очень интересное противостояние.

- У ЦСКА проблемы с защитниками, но вы после игры с "Уралом" критично высказались о проблемах реализации. Чего не хватает вашей паре нападающих на данный момент?

- Если говорить у Мусе, то это нехватка игровой практики, но надо говорить о организации атаки в целом. То есть как мы снабжаем нападающих мячами, как мы доходим до штрафной соперника. Пока у нас забивает только Дзагоев.

- Вы сказали, что смотрели пять последних матчей "Лиона", и они в них не смогли выиграть. Не боитесь, что после такого они могут сконцентрироваться на Лиге Европы и вам будет тяжелее?

- Не совсем правильно оценивать команды соперника с позиции выиграли-не выиграли. "Лион" много забивает, а для тренера важно оценивать, как команда атакует и обороняется, как она исполняет стандарты. Ты можешь играть хорошо и не выиграть и наоборот. Мы должны найти слабые места в команде противника.

- Насчет травмированных...

- Я предпочитаю думать о тех игроках, которые могут сыграть, а не сожалеть о травмированных. С травмами и дисквалификациями я не могу ничего поделать.

- Можете оценить, как сыграли не на своих позициях Кучаев и Вернблум в последних матчах?

- Если говорить о том, что у нас есть кадровые трудности, то надо помнить, что у нас хватает универсальных игроков. Например, Вернблум или Кучаев. Будем искать сочетания, находить баланс, а после этого думать, как будет действовать атака соперника.

- Поле готово ко второму подряд домашнему матчу?

- Думаю, на такой стадии участвуют те команды, которые умеют и любят атаковать позиционно. Мы любим играть так же и надеемся, что поле не стало хуже по сравнению с игрой против "Црвены Звезды".

- В двух последних матчах в Москве команда потеряла двух игроков? Может, стоит готовиться как-нибудь по-особенному?

- Любая травма то комплекс причин - удар, мороз, усталость, все вместе. Мы реагируем на мороз сокращением времени разминки, но я не думаю, что завтра это будет играть какую-то важную роль.
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 13:55
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6
(1)
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:38) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Да не Вить пора уже выходить из ЛЕ и так свою остановку случайно пропустили, в этот раз кондуктор не поймет. blush

Вы чаще всего и в транспорт не попадаете,но если и садитесь потом вас кондуктор на первой же станции выпинывает с выносом черно-красного тела.Убогий юмор от фанов клуба,который в Европе имеют все кому не лень.Собственное ничтожество прикрывается насмешками над соперниками,за которых как раз не стыдно в Европе.Вы бы с таким составом уже в ФНЛ вылетели,учите Карреру тренировать,а то как тренер он днище по сравнению с Гончаренко,который дает результат с фактически молодежкой.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: SPV
Да не Вить пора уже выходить из ЛЕ и так свою остановку случайно пропустили, в этот раз кондуктор не поймет.

Вите надо выйти,станция конечная joy
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Clover (Сегодня, 14:57) #
  • +1
  •  (3)
online

В багажнике Слуцкого посмотри... Ага, именно там. Сзади smile ДолжОн быть!


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:05) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да не Вить пора уже выходить из ЛЕ и так свою остановку случайно пропустили, в этот раз кондуктор не поймет. blush
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:59) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
На данный момент еще пока не нашли?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 13:56) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Должны?.. Найдите!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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