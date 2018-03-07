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Набиль Фекир не сыграет против ЦСКА

Лучший бомбардир "Лиона" Набиль Фекир не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с ЦСКА, информирует официальный сайт французского клуба. Футболист не полетел с командой в Россию.

Напомним, Фекир только недавно восстановился после травмы колена.
Теги: Лион
Сегодня, 14:21
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Valar
Для сравнения у нас в нападении Муса, который 2 года на банке просидел в клубе в матчах с которым Лион был бы явным фаворитом, да Витиньо, который тоже в состав не проходил бы в условном Лестере, Лионе.

но и это не повод кидать белый флаг
уж если с недобором и не потянем проход в следующий раунд, то надеюсь хотя бы сможем пободаться.
Хотя скажу откровенно - очень слабо верится в выход в следующий раунд.Но надежда умирает последней


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Valar (Сегодня, 14:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Для нас хорошая новость, но не сильно то легче и будет ведь там и без Фекира хватает хороших игроков. Тот же Диас будет играть, у которого столько же забитых голов за сезон 16 за 27 матчей, да и другие там очень высокого уровня - Депай и Траоре. Для сравнения у нас в нападении Муса, который 2 года на банке просидел в клубе в матчах с которым Лион был бы явным фаворитом, да Витиньо, который тоже в состав не проходил бы в условном Лестере, Лионе.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
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