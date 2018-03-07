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"Локомотив" оштрафован на 250 тысяч рублей

"Локомотив" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" , сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"За скандирование оскорбительных выражений оштрафовать на 100 тысяч рублей "Спартак". За это же "Локомотив" - на 100 тысяч рублей. "Локомотив" использовал и бросал на поле пиротехнику, штраф - 150 тысяч", - заявил Григорьянц.

Р-Спорт
Теги: Локомотив
Сегодня, 14:33
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