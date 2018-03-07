"Локомотив" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" , сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц."За скандирование оскорбительных выражений оштрафовать на 100 тысяч рублей "Спартак". За это же "Локомотив" - на 100 тысяч рублей. "Локомотив" использовал и бросал на поле пиротехнику, штраф - 150 тысяч", - заявил Григорьянц.