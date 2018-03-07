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Неймар: грустно, что я не смог выйти на поле и помочь товарищам

Нападающий "ПСЖ" Неймар прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после поражения от "Реала" (1:2).

"Грустно, что мы проиграли, но еще печальнее, что я не смог выйти на поле и помочь товарищам. Они приложили большие усилия, я горжусь всей командой. Вперед, Париж", - написал Неймар в Твиттере.
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 14:50
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№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
что то в первом матче не особо то и рвался на помощь
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:05) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GreatWhite999
Товарищей у него там не сильно много, это очевидно.

если человека встречают по одежке, то тут уже вторая стадия, когда смотрят на ум
ничего не знаю про его там возможную благотворительность, но у него ЧСВ неадекватное и в команде это уже "оценили" судя по всему


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Товарищей у него там не сильно много, это очевидно.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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