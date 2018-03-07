Неймар: грустно, что я не смог выйти на поле и помочь товарищам

Нападающий "ПСЖ" Неймар прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после поражения от "Реала" (1:2)."Грустно, что мы проиграли, но еще печальнее, что я не смог выйти на поле и помочь товарищам. Они приложили большие усилия, я горжусь всей командой. Вперед, Париж", - написал Неймар в Твиттере.