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Ари и Фарфан не сыграют с "Атлетико"

Форварды "Локомотива" Ари и Фарфан не смогут сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико".

"Ари и Фарфан остались в Москве, Чорлука готовится к игре" – передает "СЭ" слова главного тренера "Локо" Юрия Семина.
Теги: Локомотив Семин
Сегодня, 15:02
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(2)
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
ну без перового провели несколько месяцев и ничего, терпимо, а вот второй...раньше бы удивился, но сейчас это реально потеря!
в его возрасте иметь такую скорость....мог бы очень хорошо пригодиться на контратаках


Покуда на плаву Миранчуки,
Придумать в контрах что-нибудь - с руки...

(В позиционке не пробьёшь,
А вот, заманишь и рванёшь -
И забивай, коль хошь!)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 15:26) #
  • -1
  •  (3)

Это п...ц!
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:08) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну без перового провели несколько месяцев и ничего, терпимо, а вот второй...раньше бы удивился, но сейчас это реально потеря!
в его возрасте иметь такую скорость....мог бы очень хорошо пригодиться на контратаках


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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