"Ювентус" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ювентус" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов одержал победу над "Тоттенхэмом" и вышел в четвертьфинал.Лига чемпионов1/8 финалаМатч 1 - 2:2: Сон, 41, Игуаин, 66, Дибала, 69"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Вертонген, Д. Санчес, Б. Дэвис, Дайер, (Ламела, 76), Дембеле, Алли, (Льоренте, 86), Эриксен, Сон, Кейн."Ювентус": Буффон, Кьеллини, Бенатиа, (Лихтштайнер, 63), Сандро, Барцальи, Хедира, Матюиди, (Асамоа, 66), Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин, (Стураро, 85).Предупреждения: Вертонген, 28, Сандро, 37, Пьянич, 44, Бенатиа, 51, Кьеллини, 57, Алли, 60, Дембеле, 90