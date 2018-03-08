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"Ювентус" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ювентус" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов одержал победу над "Тоттенхэмом" и вышел в четвертьфинал.

Лига чемпионов

1/8 финала

Матч 1 - 2:2

"Тоттенхэм" – "Ювентус" 1:2

Голы: Сон, 41, Игуаин, 66, Дибала, 69

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Вертонген, Д. Санчес, Б. Дэвис, Дайер, (Ламела, 76), Дембеле, Алли, (Льоренте, 86), Эриксен, Сон, Кейн.

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Бенатиа, (Лихтштайнер, 63), Сандро, Барцальи, Хедира, Матюиди, (Асамоа, 66), Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин, (Стураро, 85).

Предупреждения: Вертонген, 28, Сандро, 37, Пьянич, 44, Бенатиа, 51, Кьеллини, 57, Алли, 60, Дембеле, 90
Теги: Тоттенхэм Ювентус
Сегодня, 00:38
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23
(2)
№23 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 03:25) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
господи опять это говно отскочило.

Сравни график Юве (Торино/Аталанта/Лацио) и Тоттенхэма - Кристал Пэлас/Рочдейл/Хаддерсфилд и поймешь, почему Юве в первом тайме был так тяжел.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№22 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 03:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: afelayz
Не, за такую ***ню Ювентус обязан получить целый вагон в следующем раунде! Поиграть в футбол 3 минуты и выиграть - это уродство! Очень обидно за Шпор!

Я видел самую совершенную игру!
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№21 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
Юве красавцы,матч отличный!
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№20 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gerolsteiner 1001
В этом весь Ювентус ...! Года идут , а команда не меняется. Одно слово - Итальянская. Без везения сегодня не обошлось, но не до рос Хотспур до бодания с быками ЛЧ . У Юве почти вся команда это испытанные лигочемпионские бойцы ! Именно бойцы !

Хоть и не мои цвета, но за них топлю с 90-го. Они всегда были и бойцы, и ... Сначала не братья Бадджьо, Виалли, позже Дешам, ещё позже Зидан; Перуцци, затем Буффон.. Всё время остаётся жалеть, что "Юве" и "Барса" не в нашем шампиньонате играют... Удачи! (только не с нами:))


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№19 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:29) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
господи опять это говно отскочило. убогий итальянский антифутбол ужасен.
я очень рад что этой говносборной не будет на чм


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Красно белые телочки испугались мороза.
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№18 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 01:13) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В этом весь Ювентус ...! Года идут , а команда не меняется. Одно слово - Итальянская. Без везения сегодня не обошлось, но не до рос Хотспур до бодания с быками ЛЧ . У Юве почти вся команда это испытанные лигочемпионские бойцы ! Именно бойцы !
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№17 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GS
Завтра Таймс выходит с шапкой:
Русские хакеры в дополнительное время направили мяч в штангу!

Улыбнуло! Надо ещё добавить, что в штангу его удар перевёл скрытый хлопок в ладоши Путина! ))))

Цитата: afelayz
Не, за такую ***ню Ювентус обязан получить целый вагон в следующем раунде! Поиграть в футбол 3 минуты и выиграть - это уродство! Очень обидно за Шпор!

Это признак класса: ударить и тут же на добивание - а не признак слабости. "Тоттенхэм" был хорош, и вполне даже заслуживал прохода дальше, если бы не "Юве": он заслуживал тоже, но немного больше. Это как в правах: все правы, но кто-то правее. Это именно тот НЕ негативный случай. Forca Juve!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№16 Написал: teacher (Сегодня, 00:56) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
МАТЧ ТВ жадные до ужаса, не дали посмотреть на послематчевые эмоции включили гребаную рекламу.. rage

Сопки забанили, а у самих трансляция в еровом качестве и виснет. А Ювентус крут. Жаль нам приходиться болеть за наши клубы, а они нам такого не показывают.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№15 Написал: spiri (Сегодня, 00:55) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Отличный матч..Юве,с победой! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№14 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 00:55) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Отлично! Петухов вышвырнули за борт!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:53) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Черданцев себе в партнёры мог бы кого и получше найти.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: GS Москва (Сегодня, 00:48) #
  • +1
  •  (3)

Завтра Таймс выходит с шапкой:
Русские хакеры в дополнительное время направили мяч в штангу!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:47) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ЦитRUS
Как же я надеялся, что этого двуличного Чердака разорвет,

Он уже чешет полнейшую дурь, особенно выбесил его пассаж, о чем думал Кейн когда пробил по воротам самого Буффона. Даже Шмурнову приходилось его одергивать, гре6анный позер - Юра Чердакоff. laughing


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:45) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Опыт против напора, опыт победил.


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№9 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 00:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
жаль тоттенхем ,жаль команду!Ну ничего,посмотрим наш зенит завтра
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
№8 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 00:42) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Как же я надеялся, что этого двуличного Чердака разорвет, ну или что он нахватает "дружеских ударов по почкам от товарища"! smirk
Регистрация: 30.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:42) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Тоттенхэму еще рано в 1/4 финал.
Так отлично играть в первом тайме и развалиться после первого пропущенного гола.
Юве по праву проходит дальше, это команда с опытом в 10 раз больше Лондона.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:42) #
  • +3
  •  (3)

Юве с победой, топил за них, но признаю,что Тоттенхем в обеих играх смотрелся лучше и больше заслужил пройти дальше
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№5 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 00:41) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Анжи»
ТТХ очень красиво атакует. Доминировали в обоих матчах, но так и не прошли
Жаль


--------------------
Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
№4 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 00:41) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
МАТЧ ТВ жадные до ужаса, не дали посмотреть на послематчевые эмоции включили гребаную рекламу.. rage

я бы тебе 1000000 раз плюсанул..
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:40) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Вот это концовка! Вот это скорости! Наши клубы, к сожалению, таких скоростей даже не знают. Forca Juve!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 00:39) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Не, за такую ***ню Ювентус обязан получить целый вагон в следующем раунде! Поиграть в футбол 3 минуты и выиграть - это уродство! Очень обидно за Шпор!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:39) #
  • +7
  •  (7)

МАТЧ ТВ жадные до ужаса, не дали посмотреть на послематчевые эмоции включили гребаную рекламу.. rage
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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