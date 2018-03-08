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«… но и до вершин не добрался». Настоящий плей-офф в Лондоне
«Ювентус» в Италии наотрез отказывается не то что терять очки, а даже пропускать: в 2018-м «сухого» поражения от «Юве» сумел избежать только «Тоттенхэм», который героически отыгрался в Турине, а до того доказал свою состоятельность в матчах с топ-6 АПЛ. Однако цитата про «Тоттенхэм», сказанная в «Залечь на дно в Брюгге» 10 лет назад, не потеряла актуальности и сегодня: «Дерьмом ты не был, но и до вершин не добрался».
Кто на поле хозяин
«Тоттенхэм» показал это сразу: «шпоры» с самого начала матча хорошо перескакивали центр поля и доставляли мяч в штрафную. Барцальи, которого Георгий Черданцев сначала уверенно отрядил в центральные защитники, вопреки расстановке и опыту прошлых лет, не успевал за Соном. Кореец в начале пробросил мяч вперёд и создал себе момент для удара сам, чуть погодя отметился ударом головой после навеса, а на 38-й минуте наконец воплотил перевес хозяев в голевой эквивалент.
К середине тайма «Ювентус» начал успокаиваться, но «Тоттенхэм» на протяжении всей первой половине выпустил игру из-под контроля только парочку раз. Успокоения турницам было мало, им требовались голы. А после справедливо пропущенного мяча – аж 2.
Один в поле
Харри Кейн скоростью и борьбой терзал защитников «Ювентуса», Сон разрывал левый полуфланг, Деле Алли зарабатывал для соперников карточки, а Дембеле и Дайер подавляли туринцев в центре поля. Грамотный прессинг «шпор» вынуждал команду Аллегри пытаться выйти в атаку через Матюиди, который в борьбе с хавбеками «Тоттенхэма» был просто уничтожен – особенно против него постарался Дайер.
Единственный игрок «Ювентуса», помнивший о задаче забивать голы – это Дуглас Коста. Это он заработал пенальти, который Марциняк со своими помощниками побоялись ставить (за отсутствие такой боязни и ценят другого лысого судью Карасёва). Это Коста здорово навешивал на Игуаина, смещался в центр, дриблил, постоянно открывался и пытался продвигать мяч вперёд. Если бы не Дуглас, можно было бы говорить о полном отсутствии атакующей игры «Юве». Тот же Дибала один раз развернул Вертонгена и посадил того на карточку, но на этом и всё. В перерыве Аллегри столкнулся с очень трудной задачей: из механизма, в котором не работает ничего, он без замен агрегатов (в запасе не было ни Манджукича, ни Куадрадо) должен был сделать туринскую машину. Впрочем, даже знакомый нам машинообразный «Ювентус» в Италии раскатывает по куда более гладким дорогам, а не по ухабам и ямам от Почеттино.
Внезапно сорвавшись с мёртвой точки
Не сказать, что у Аллегри получилось что-то изменить. По сути, 15 минут 2-го тайма «Ювентус» провёл впустую – ну разве что не пропустил ещё и сохранил шансы, которыми после 60-й минуты блестяще воспользовался.
Аллегри всё-таки достал из рукава отнюдь не тузов и не королей, но крепких рабочих лошадок в лице Асамоа (вместо провалившегося Матюиди) и Лихштайнера (из-за травма Бенатия и необходимости включать в работу правый фланг). Тренер «Ювентуса» не мог предположить, насколько быстро всё изменится: Штефан чуть ли не первым касанием сделал предголевой навес. Игуаин после скидки Хедиры сравнял счёт.
«Ювентус» – команда уравновешенная, спокойная, но при этом хищная и умеющая воспользоваться чужими слабостями по полной программе, прямо-таки удав. И тут же Игуаин с Дибалой обнажили одну из главных проблем «шпор» – центр обороны, где кучу ошибок допускает молодой Давинсон Санчес. Гонсало легко увёл Давинсона за собой и образовал зону, в которую вбежал Дибала. Если эта аргентинская парочка собирается подобным образом играть в России, то Месси для победы на ЧМ не придётся повторять забег Марадоны из легендарного финала с англичанами.
Оборона туринской крепости
«Ювентус» по инерции шёл вперёд ещё минут 5, но прагматизм взял верх. Более того, Аллегри вообще перестал питать какие-либо иллюзии и заменой Игуаина на Стураро дал чёткую установку на отбой любой ценой. Кто-то назовёт это автобусом, но смотрелось всё как героическая оборона крепости насмерть. В ликовании Буффона и Кьеллини, который провёл великий 2-й тайм, было абсолютно всё, что нужно знать об эпичности сегодняшней битвы.
Игроки «Тоттенхэма» делали против не пропускающей ни от кого команды что могли, а больше всех мог Сон. Но то не хватало точности, то Кьеллини сотоварищи бросались под мячи. А когда Буффону не помогли они, на помощь ему пришла штанга, хотя ранее остановить игру должен был линейный арбитр. Хорошо, что Кейн не забил, иначе такая шикарная заруба завершилась бы судейским скандалом и гифки с той самой фразой из фильма никто бы не постил.
Однако «Ювентус» наглядно продемонстрировал, чем отличается по-настоящему большая чемпионская команда от пытающейся стать таковой. «Тоттенхэм» провёл великолепный матч, но ослабление прессинга на 10-15 минут стоило всего. Хороший отрезок «Юве» длился в разы меньше времени доминирования лондонцев, но именно он оказался решающим.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Кто на поле хозяин
«Тоттенхэм» показал это сразу: «шпоры» с самого начала матча хорошо перескакивали центр поля и доставляли мяч в штрафную. Барцальи, которого Георгий Черданцев сначала уверенно отрядил в центральные защитники, вопреки расстановке и опыту прошлых лет, не успевал за Соном. Кореец в начале пробросил мяч вперёд и создал себе момент для удара сам, чуть погодя отметился ударом головой после навеса, а на 38-й минуте наконец воплотил перевес хозяев в голевой эквивалент.
March 7, 2018
К середине тайма «Ювентус» начал успокаиваться, но «Тоттенхэм» на протяжении всей первой половине выпустил игру из-под контроля только парочку раз. Успокоения турницам было мало, им требовались голы. А после справедливо пропущенного мяча – аж 2.
Один в поле
Харри Кейн скоростью и борьбой терзал защитников «Ювентуса», Сон разрывал левый полуфланг, Деле Алли зарабатывал для соперников карточки, а Дембеле и Дайер подавляли туринцев в центре поля. Грамотный прессинг «шпор» вынуждал команду Аллегри пытаться выйти в атаку через Матюиди, который в борьбе с хавбеками «Тоттенхэма» был просто уничтожен – особенно против него постарался Дайер.
Единственный игрок «Ювентуса», помнивший о задаче забивать голы – это Дуглас Коста. Это он заработал пенальти, который Марциняк со своими помощниками побоялись ставить (за отсутствие такой боязни и ценят другого лысого судью Карасёва). Это Коста здорово навешивал на Игуаина, смещался в центр, дриблил, постоянно открывался и пытался продвигать мяч вперёд. Если бы не Дуглас, можно было бы говорить о полном отсутствии атакующей игры «Юве». Тот же Дибала один раз развернул Вертонгена и посадил того на карточку, но на этом и всё. В перерыве Аллегри столкнулся с очень трудной задачей: из механизма, в котором не работает ничего, он без замен агрегатов (в запасе не было ни Манджукича, ни Куадрадо) должен был сделать туринскую машину. Впрочем, даже знакомый нам машинообразный «Ювентус» в Италии раскатывает по куда более гладким дорогам, а не по ухабам и ямам от Почеттино.
Внезапно сорвавшись с мёртвой точки
Не сказать, что у Аллегри получилось что-то изменить. По сути, 15 минут 2-го тайма «Ювентус» провёл впустую – ну разве что не пропустил ещё и сохранил шансы, которыми после 60-й минуты блестяще воспользовался.
Аллегри всё-таки достал из рукава отнюдь не тузов и не королей, но крепких рабочих лошадок в лице Асамоа (вместо провалившегося Матюиди) и Лихштайнера (из-за травма Бенатия и необходимости включать в работу правый фланг). Тренер «Ювентуса» не мог предположить, насколько быстро всё изменится: Штефан чуть ли не первым касанием сделал предголевой навес. Игуаин после скидки Хедиры сравнял счёт.
«Ювентус» – команда уравновешенная, спокойная, но при этом хищная и умеющая воспользоваться чужими слабостями по полной программе, прямо-таки удав. И тут же Игуаин с Дибалой обнажили одну из главных проблем «шпор» – центр обороны, где кучу ошибок допускает молодой Давинсон Санчес. Гонсало легко увёл Давинсона за собой и образовал зону, в которую вбежал Дибала. Если эта аргентинская парочка собирается подобным образом играть в России, то Месси для победы на ЧМ не придётся повторять забег Марадоны из легендарного финала с англичанами.
Оборона туринской крепости
«Ювентус» по инерции шёл вперёд ещё минут 5, но прагматизм взял верх. Более того, Аллегри вообще перестал питать какие-либо иллюзии и заменой Игуаина на Стураро дал чёткую установку на отбой любой ценой. Кто-то назовёт это автобусом, но смотрелось всё как героическая оборона крепости насмерть. В ликовании Буффона и Кьеллини, который провёл великий 2-й тайм, было абсолютно всё, что нужно знать об эпичности сегодняшней битвы.
?????? pic.twitter.com/AYjFHphSe0— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) March 7, 2018
Игроки «Тоттенхэма» делали против не пропускающей ни от кого команды что могли, а больше всех мог Сон. Но то не хватало точности, то Кьеллини сотоварищи бросались под мячи. А когда Буффону не помогли они, на помощь ему пришла штанга, хотя ранее остановить игру должен был линейный арбитр. Хорошо, что Кейн не забил, иначе такая шикарная заруба завершилась бы судейским скандалом и гифки с той самой фразой из фильма никто бы не постил.
Отчет о матче Тоттенхэм-Ювентус в 6 секундах. Неувядающая классика ?? pic.twitter.com/mS3VriW6vv— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) March 7, 2018
Однако «Ювентус» наглядно продемонстрировал, чем отличается по-настоящему большая чемпионская команда от пытающейся стать таковой. «Тоттенхэм» провёл великолепный матч, но ослабление прессинга на 10-15 минут стоило всего. Хороший отрезок «Юве» длился в разы меньше времени доминирования лондонцев, но именно он оказался решающим.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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