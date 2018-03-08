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Хосеп Гвардиола: мы счастливы быть в четвертьфинале Лиги чемпионов
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Базелем" (1:2). В первой встреча "горожане" победили 4:0.
"Мы счастливы быть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Второй тайм у нас не получился. Мы совсем забыли про атаку. Мы сыграли плохо. Жезус? Очень важно, что он отыграл 90 минут. Когда вы пропускаете много времени из-за травмы, важно вернуть игровой ритм. Гол в этом матче поможет ему вернуть уверенность в своих силах. Фоден? Он сыграл хорошо. Особенно мне понравилось, как он выглядел во втором тайме. Он был единственным, кто действовал агрессивно. Это хорошо для будущего", - сказал Гвардиола.
"Мы счастливы быть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Второй тайм у нас не получился. Мы совсем забыли про атаку. Мы сыграли плохо. Жезус? Очень важно, что он отыграл 90 минут. Когда вы пропускаете много времени из-за травмы, важно вернуть игровой ритм. Гол в этом матче поможет ему вернуть уверенность в своих силах. Фоден? Он сыграл хорошо. Особенно мне понравилось, как он выглядел во втором тайме. Он был единственным, кто действовал агрессивно. Это хорошо для будущего", - сказал Гвардиола.
#PEP: We are happy to be in the quarter finals, we are so happy for that. Second half we didn't attack and forgot to even pass the ball... the second half was really really poor.#cityvfcb #mancity pic.twitter.com/WYG3YyAwQN— Manchester City (@ManCity) March 7, 2018
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