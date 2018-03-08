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Хосеп Гвардиола: мы счастливы быть в четвертьфинале Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Базелем" (1:2). В первой встреча "горожане" победили 4:0.

"Мы счастливы быть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Второй тайм у нас не получился. Мы совсем забыли про атаку. Мы сыграли плохо. Жезус? Очень важно, что он отыграл 90 минут. Когда вы пропускаете много времени из-за травмы, важно вернуть игровой ритм. Гол в этом матче поможет ему вернуть уверенность в своих силах. Фоден? Он сыграл хорошо. Особенно мне понравилось, как он выглядел во втором тайме. Он был единственным, кто действовал агрессивно. Это хорошо для будущего", - сказал Гвардиола.

Теги: Гвардиола Манчестер Сити Базель
Сегодня, 01:30
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