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Яя Туре: "Базель" искал мести

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре поделился мнением о матче против "Базеля" в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

"Сегодня они играли лучше, чем у себя дома. Они искали мести. В этом турнире играют лучшие клубы, поэтому всегда нужно играть в полную силу", - цитирует Туре официальный сайт УЕФА.
Теги: Туре Манчестер Сити Базель
Сегодня, 03:21
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