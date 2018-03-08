Яя Туре: "Базель" искал мести

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре поделился мнением о матче против "Базеля" в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2)."Сегодня они играли лучше, чем у себя дома. Они искали мести. В этом турнире играют лучшие клубы, поэтому всегда нужно играть в полную силу", - цитирует Туре официальный сайт УЕФА.